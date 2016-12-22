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Белоруссия закроет безвизовый проезд болельщикам с Fan ID с 26 июля
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Белоруссия закроет безвизовый проезд болельщикам с Fan ID с 26 июля
ЧМ-2018, 20:00
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Белоруссия закроет безвизовый проезд болельщикам с Fan ID с 26 июля

Минск после 25 июля не сможет обеспечить безвизовый транзит в Россию болельщиков по Fan ID. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза туристической индустрии (РСТ) Белоруссии со ссылкой на начальника главного консульского управления МИД республики Игоря Фисенко.

Ранее РСТ поинтересовался у МИД республики, смогут ли иностранцы с паспортами болельщика перемещаться без белорусской визы по тем же автомобильным и железным дорогам, что и во время ЧМ-2018.

Фисенко напомнил, что срок действия соглашения между Россией и Белоруссией о безвизовом въезде иностранных болельщиков на ЧМ по футболу в России заканчивается 25 июля. По закону период действия безвизового транзита ограничен периодом проведения международного спортивного мероприятия.

«Пропуск болельщиков ЧМ по футболу на въезд через государственную границу Белоруссии прекращен с 15 июля 2018 года, на выезд — с 26 июля 2018 года», — пояснил дипломат. По его словам, правовые основания для продления безвизового режима отсутствуют. Россия не обращалась за продлением безвизового транзита для болельщиков с Fan ID.

В конце мая Москва и Минск подписали соглашение о визовом режиме для иностранных болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу через территорию Белоруссии. Для них в Белоруссии действовал безвизовый режим с 4 июня по 25 июля. Россия предоставит такую же возможность для иностранцев с 21 по 30 июня 2019 года на время проведения Европейских игр в Минске. Они пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

Теги: Белоруссия , безвизовые поездки , болельщики
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