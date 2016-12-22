В Воронеже возбудили дело против пытавших студентов полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу. Об этом свидетельствует постановление о возбуждении дела, копия которого есть у РБК. Ее подлинность подтвердили в правозащитной организации «Зона права».

В постановлении говорится о том, что их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает десять лет лишения свободы.

Согласно постановлению, 26 мая 2018 года оперуполномоченные уголовного розыска пригласили в отделение полиции № 4 Максима Гребенюка и Сергея Троянского в связи с подозрением в причастности к краже. По версии следствия, в кабинете оперативников на студентов надели наручники, чтобы принудить их дать признательные показания. В материалах дела говорится, что один полицейский надевал им на голову пакет с нашатырным спиртом, а второй оперативник наступал на цепь наручников, отчего молодые люди испытывали физическую боль. Из отдела полиции их отпустили только через шесть часов.

У пострадавших зафиксированы многочисленные кровоподтеки и ссадины. Как уточнили в «Зоне права», Гребенюк является волонтером штаба Алексея Навального. В то же время «Новая газета» пишет, что студенты обратились в штаб политика уже после допроса в полиции.