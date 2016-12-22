Представитель Киева обвинила Россию в «причастности к шпионажу» в ОБСЕ

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко заявила, что Украина на переговорах по Донбассу потребовала расследовать возможное хищение данных сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом она сообщила в своем Facebook.
«Украина выступает категорически против того, чтобы россияне, которые присутствуют в миссии, занимались шпионажем, а не четко определенной мандатом работой наблюдателей», — написала Геращенко, отметив, что Киев потребовал от российских представителей ответы относительно «причастности к шпионажу и незаконной деятельности, чтобы исключить подобную деятельность российских спецслужб в дипломатических и гуманитарных миссиях в будущем».
Также она призвала завершить расследование убийства и ранений американских и европейских наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева, как передает агентство «Луганский информационный центр», заявила, что Геращенко опоздала на переговоры, после чего стала выступать с антироссийскими заявлениями. Кобцева рассказала, что представители самопровозглашенных республик Донбасса пытались вернуть работу группы в конструктивное русло, но «наткнулись на полное непонимание со стороны украинского представителя». Кобцева отметила, что Геращенко оскорбила представителя Донецкой народной республики Дарью Морозову и ушла с заседания.
В середине июля немецкая телекомпания ARD сообщила, что внутренние документы миссии ОБСЕ на Украине, в том числе отчеты об инцидентах на востоке страны и сообщения главы миссии Александра Хуга, на цифровом носителе могли попасть к ФСБ России. Хуг заявил, что будет проведено внутренне расследование и отметил, что организация воспринимает произошедшее всерьез.