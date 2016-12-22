ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,56 62,55 EUR Нал. 74,33 73,17 USD Бирж. 63,10 -0,23 EUR Бирж. 73,64 -0,34 USD ЦБ. 63,08 +0,16 EUR ЦБ. 73,75 +0,22 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 8190,10 +17,94 IMOEX 2281,31 +0,13% RTSI 1139,07 -0,41% Brent 73,62 -0,43% DJIA 25162,98 -0,31% Nasdaq 7847,05 +0,08%
Дума назначила Ямпольскую главой комитета по культуре вместо Говорухина
Лента новостей
Газета Maariv сообщила о протесте России из-за сбитого самолета ВВС Сирии 18:03, Политика Госдума приняла закон об изучении родных языков 18:00, Общество Биткоин подешевел до $8,2 тыс.: будет ли новая волна роста 17:53, Крипто Более 150 человек погибли в результате атаки ИГ в Сирии 17:52, Политика ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2018 17:42, Спорт Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 17:30, РБК и «Шелл» РЖД переведет расписание поездов на местное время по всей России 17:21, Общество «Спортинг» подал жалобу в ФИФА на перешедшего в «Атлетико» игрока 17:18, Спорт ЕС ужесточил правила оценки психического здоровья пилотов 17:10, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 17:10, РБК и Сбербанк Дума назначила Ямпольскую главой комитета по культуре вместо Говорухина 17:07, Политика Суд арестовал фигурантов дела о пытках в ярославской колонии 17:02, Общество Минтруд обсудит уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров» 16:49, Экономика Альтернатива Минску: зачем нужна идея референдума в Донбассе 16:45, Мнение Технологии, меняющие мир: экзоскелеты, телекинез, вечная молодость 16:44, РБК и Ингосстрах Nestle окончательно утратила монополию на форму батончиков KitKat 16:39, Бизнес В Турции отменили аннулирование 155 тыс. паспортов 16:39, Политика Фьючерс впервые обменяли на «физический» биткоин: монета подешевела 16:35, Крипто Сотрудника самарского главка Росгвардии задержали при получении взятки 16:28, Общество Twitter стал блокировать поддельные аккаунты под именем Илона Маска 16:26, Технологии и медиа Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 16:23, Партнерский материал В ООН спросили Россию о видео с пытками в ярославской колонии 16:22, Общество ВСК договорилась о продаже «дочки» «Сафмару» на фоне проблем Urban Group 16:19, Бизнес Новым замглавы МЧС стал помощник Чайки 16:13, Общество Супруга Чемезова продала блок-пакет фирмы-разработчика Lada Connect 16:12, Бизнес Три истории о том, как Renault создавал коммерческие автомобили 16:10, РБК и Renault Арабская коалиция рассказала о нападении хуситов на саудовский танкер 16:04, Политика Защита обвиняемого в госизмене пожаловалась на его адвоката по назначению 16:01, Общество
Дума назначила Ямпольскую главой комитета по культуре вместо Говорухина
Политика, 17:07
0
Дума назначила Ямпольскую главой комитета по культуре вместо Говорухина

Депутаты Госдумы избрали члена фракции «Единая Россия» Елену Ямпольскую главой комитета по культуре. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Как отметила председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Севастьянова, решение о выборе кандидатуры Ямпольской осуществлялось с учетом ее «деловых и человеческих качеств».

Ранее Ямпольская занимала пост первого зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Она входит в совет при президенте по культуре и искусству. До нее комитет по культуре возглавлял режиссер Станислав Говорухин, который умер 14 июня в возрасте 82 лет.

Теги: Госдума , культура
Главное
Минтруд обсудит уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров» Экономика
Материалы по теме
«Единая Россия» нашла получателя депутатского мандата Говорухина Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter