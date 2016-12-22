Дума назначила Ямпольскую главой комитета по культуре вместо Говорухина

Депутаты Госдумы избрали члена фракции «Единая Россия» Елену Ямпольскую главой комитета по культуре. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Как отметила председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Севастьянова, решение о выборе кандидатуры Ямпольской осуществлялось с учетом ее «деловых и человеческих качеств».

Ранее Ямпольская занимала пост первого зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Она входит в совет при президенте по культуре и искусству. До нее комитет по культуре возглавлял режиссер Станислав Говорухин, который умер 14 июня в возрасте 82 лет.