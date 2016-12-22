Сотрудника самарского главка Росгвардии задержали при получении взятки

Начальника центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК) главного управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова задержали с поличным сотрудники ФСБ за получение взятки. Об этом заявил в Twitter советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Задержанный Д.Сазонов занимает должность начальника ЦЛРРиГК ГУ Росгвардии по Самарской области», — уточнил Хинштейн. Операцию провели при взаимодействии с управлением собственной безопасностью Росгвардии.

По словам Хинштейна, Сазонов также является замглавы самарского главка Росгвардии, а о задержании Сазонова уже сообщили директору ведомства Виктору Золотову, передает «РИА Новости». Однако деталей операции Хинштейн не раскрыл. Источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о взятке в сумме 100 тыс. руб., которую Сазонову передавал представитель частной охранной организации, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.

Местный портал «Самарское обозрение» на своей странице «ВКонтакте» пишет, что Дмитрий Сазонов является сыном бывшего спикера самарской думы Виктора Сазонова. Сазонов-старший покинул этот пост несколько недель назад.

Дмитрия Сазонова задержали 25 июля в районе дома № 84 по Вилоновской улице, говорится в сообщении.

Портал уточняет, что задержание Сазонова готовилось несколько месяцев.

Дмитрий Сазонов родился в 1971 года в Саратове, закончил Саратовское высшее командное училище МВД России и Саратовский юридический институт МВД России. С 2001–2009 год был замначальника управления, начальником полиции общественной безопасности УВД по городу Самаре. В 2008 году Сазонов возглавил ОВД по муниципальному району Волжский Самарской области. В 2011-м занял пост начальника управления вневедомственной охраны областного ГУ МВД России. На момент задержания он работал замначальника областного управления Росгвардии и руководил ЦЛРРиГК.