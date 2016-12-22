ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,56 62,55 EUR Нал. 74,33 73,17 USD Бирж. 63,10 -0,23 EUR Бирж. 73,64 -0,34 USD ЦБ. 63,08 +0,16 EUR ЦБ. 73,75 +0,22 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 8190,10 +17,94 IMOEX 2281,31 +0,13% RTSI 1139,07 -0,41% Brent 73,62 -0,43% DJIA 25162,98 -0,31% Nasdaq 7847,05 +0,08%
Сотрудника самарского главка Росгвардии задержали при получении взятки
Лента новостей
Газета Maariv сообщила о протесте России из-за сбитого самолета ВВС Сирии 18:03, Политика Госдума приняла закон об изучении родных языков 18:00, Общество Биткоин подешевел до $8,2 тыс.: будет ли новая волна роста 17:53, Крипто Более 150 человек погибли в результате атаки ИГ в Сирии 17:52, Политика ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2018 17:42, Спорт Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 17:30, РБК и «Шелл» РЖД переведет расписание поездов на местное время по всей России 17:21, Общество «Спортинг» подал жалобу в ФИФА на перешедшего в «Атлетико» игрока 17:18, Спорт ЕС ужесточил правила оценки психического здоровья пилотов 17:10, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 17:10, РБК и Сбербанк Дума назначила Ямпольскую главой комитета по культуре вместо Говорухина 17:07, Политика Суд арестовал фигурантов дела о пытках в ярославской колонии 17:02, Общество Минтруд обсудит уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров» 16:49, Экономика Альтернатива Минску: зачем нужна идея референдума в Донбассе 16:45, Мнение Технологии, меняющие мир: экзоскелеты, телекинез, вечная молодость 16:44, РБК и Ингосстрах Nestle окончательно утратила монополию на форму батончиков KitKat 16:39, Бизнес В Турции отменили аннулирование 155 тыс. паспортов 16:39, Политика Фьючерс впервые обменяли на «физический» биткоин: монета подешевела 16:35, Крипто Сотрудника самарского главка Росгвардии задержали при получении взятки 16:28, Общество Twitter стал блокировать поддельные аккаунты под именем Илона Маска 16:26, Технологии и медиа Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 16:23, Партнерский материал В ООН спросили Россию о видео с пытками в ярославской колонии 16:22, Общество ВСК договорилась о продаже «дочки» «Сафмару» на фоне проблем Urban Group 16:19, Бизнес Новым замглавы МЧС стал помощник Чайки 16:13, Общество Супруга Чемезова продала блок-пакет фирмы-разработчика Lada Connect 16:12, Бизнес Три истории о том, как Renault создавал коммерческие автомобили 16:10, РБК и Renault Арабская коалиция рассказала о нападении хуситов на саудовский танкер 16:04, Политика Защита обвиняемого в госизмене пожаловалась на его адвоката по назначению 16:01, Общество
Сотрудника самарского главка Росгвардии задержали при получении взятки
Общество, 16:28
0
Сотрудника самарского главка Росгвардии задержали при получении взятки

Начальника центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК) главного управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова задержали с поличным сотрудники ФСБ за получение взятки. Об этом заявил в Twitter советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Задержанный Д.Сазонов занимает должность начальника ЦЛРРиГК ГУ Росгвардии по Самарской области», — уточнил Хинштейн. Операцию провели при взаимодействии с управлением собственной безопасностью Росгвардии.

По словам Хинштейна, Сазонов также является замглавы самарского главка Росгвардии, а о задержании Сазонова уже сообщили директору ведомства Виктору Золотову, передает «РИА Новости». Однако деталей операции Хинштейн не раскрыл. Источники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о взятке в сумме 100 тыс. руб., которую Сазонову передавал представитель частной охранной организации, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.

Местный портал «Самарское обозрение» на своей странице «ВКонтакте» пишет, что Дмитрий Сазонов является сыном бывшего спикера самарской думы Виктора Сазонова. Сазонов-старший покинул этот пост несколько недель назад.

Дмитрия Сазонова задержали 25 июля в районе дома № 84 по Вилоновской улице, говорится в сообщении.

Портал уточняет, что задержание Сазонова готовилось несколько месяцев.

Дмитрий Сазонов родился в 1971 года в Саратове, закончил Саратовское высшее командное училище МВД России и Саратовский юридический институт МВД России. С 2001–2009 год был замначальника управления, начальником полиции общественной безопасности УВД по городу Самаре. В 2008 году Сазонов возглавил ОВД по муниципальному району Волжский Самарской области. В 2011-м занял пост начальника управления вневедомственной охраны областного ГУ МВД России. На момент задержания он работал замначальника областного управления Росгвардии и руководил ЦЛРРиГК.

Теги: Росгвардия , Самарская область , задержание , взятка , Александр Хинштейн
Главное
Минтруд обсудит уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров» Экономика
Материалы по теме
Главу департамента Минобороны арестовали за взятку в 11 млн руб. Общество
Замглавы ульяновского МЧС заподозрили во взятке Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter