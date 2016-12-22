Погибшая в ДТП в Киеве девочка оказалась гражданкой России

Десятилетняя девочка, которую накануне в Киеве насмерть сбил автомобиль Hummer, была гражданкой России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел коммуникации киевской полиции.

«Со слов матери, девочка 2008 года рождения являлась гражданкой РФ», — сказал представитель пресс-службы.

ДТП произошло 24 июля. По данным полиции Киева, водитель Hummer сбил несовершеннолетнюю на пешеходном переходе и попытался скрыться с места аварии. Девочка скончалась в машине скорой помощи. Столичным полицейским удалось задержать водителя. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

По данным украинских СМИ, задержанным является владелец фирмы Feet&Sweet Денис Островский.