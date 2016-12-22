Организаторы «Нашествия» прокомментировали отказ Монеточки от выступления

Организаторы «Нашествия» прокомментировали РБК информацию о том, что певица Монеточка не выступит на фестивале.
«Фестиваль «Нашествие» ведет переговоры со многими артистами. Монеточка отменила свое выступление на нашем фестивале больше месяца назад», — сказали РБК в пресс-службе «Нашествия».
О своем решении певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, объявила утром 25 июля, разместив сообщение в своей официальной группе в сети «ВКонтакте».
Накануне, 24 июля, от участия в «Нашествии» отказались панк-группы «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и «Порнофильмы», объяснив свое решение тем, что они не одобряют сотрудничества организаторов фестиваля с Минобороны.
Фестиваль «Нашествие» пройдет 3–5 августа 2018 года в Тверской области. Минобороны принимает участие в фестивале с 2013 года, в том числе организуя экспозицию военной техники и пункт приема заявлений на контрактную службу.