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Организаторы «Нашествия» прокомментировали отказ Монеточки от выступления
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Организаторы «Нашествия» прокомментировали отказ Монеточки от выступления
Общество, 14:46
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Организаторы «Нашествия» прокомментировали отказ Монеточки от выступления

Организаторы «Нашествия» прокомментировали РБК информацию о том, что певица Монеточка не выступит на фестивале.

«Фестиваль «Нашествие» ведет переговоры со многими артистами. Монеточка отменила свое выступление на нашем фестивале больше месяца назад», — сказали РБК в пресс-службе «Нашествия».

О своем решении певица Елизавета Гырдымова​, известная под псевдонимом Монеточка, объявила утром 25 июля, разместив сообщение в своей официальной группе в сети «ВКонтакте».

Накануне, 24 июля, от участия в «Нашествии» отказались панк-группы «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и «Порнофильмы», объяснив свое решение тем, что они не одобряют сотрудничества организаторов фестиваля с Минобороны.

Фестиваль «Нашествие» пройдет 3–5 августа 2018 года в Тверской области. Минобороны принимает участие в фестивале с 2013 года, в том числе организуя экспозицию военной техники и пункт приема заявлений на контрактную службу.

Теги: «Нашествие» , выступление
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