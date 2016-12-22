Участок Филевской линии московского метро закроют на выходные

В столичном метро на участке Филевской линии будет ограничено движение на выходные, 28 и 29 июля, из-за ремонта станций и путей. Об этом сообщается на сайте Московского транспорта.



Как отмечается в сообщении, поезда не будут курсировать от станции «Киевская» до станции «Кунцевская». В Московском транспорте рассказали, что будут закрыты станции «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». На этих станциях будет проводиться капитальный ремонт путей и инфраструктуры. На участке между закрытыми станциями запустят автобусы КМ1, который будет курсировать между «Киевской» и Кунцевской», и КМ2, связывающий «Багратионовскую» и «Фили». Участок метрополитена будет открыт в понедельник, 30 июля.



В сообщении отмечается, что на станциях «Пионерская», «Филевский парк» и «Багратионовская» будут проводиться работы по обустройству фасадов и кровли. На «Кунцевской» рабочие займутся облицовкой гранитом колонн и пола в пассажирской зоне станции, а на «Студенческой» — будут монтированы лифтовые подъемники.