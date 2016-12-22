В Уфе задержали подозреваемых в убийстве замдиректора предприятия

Правоохранители задержали подозреваемых в похищении одного из руководителей предприятия Уфы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Как отмечается, сообщение об исчезновении 57-летнего мужчины поступило 20 июля. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было обнаружено его тело.

По данным следственного управления СК по региону, задержаны четверо исполнителей преступления. В ходе допроса они дали признательные показания и рассказали о деталях произошедшего. Кроме того, следователям удалось установить и задержать заказчика убийства.

Как уточняет «Башинформ», погибшим является заместитель коммерческого директора Уфимского моторостроительного производственного объединения Юрий Яшин.