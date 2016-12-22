В Джорджии сенатор сдаст мандат после расистских фраз и «стриптиза» на ТВ

Сенатор-республиканец в законодательном собрании штата Джорджия Джейсон Спенсер сложит свой мандат в течение месяца, после того как позволил себе расистские высказывания и оголение на телешоу режиссера Саши Барона Коэна, заявил пресс-секретарь палаты Дэвид Рэлстон. Об этом сообщает телеканал CNN.

Спенсер уйдет в отставку до 31 июля, уточнил секретарь.

Во время передачи «Кто есть Америка?» на канале Showtime Спенсер по предложению Коэна показывал себя в роли военного и демонстрировал, как он будет отвлекать террористов во время боя. Для этого он начал выкрикивать расистские лозунги, которые касались черного населения, а затем снял штаны. Демонстрируя свой голый зад, сенатор кричал «США» и «Америка».

Видео: SHOWTIME / YouTube

23 июля Спенсер принес извинения за свои высказывания, но отверг возможность уход из законодательного собрания. Если бы не скандал, срок его мандата завершился бы в октябре — в мае он проиграл партийные праймериз.

Саша Барон Коэн — британский комедийный режиссер, актер и сценарист. Он известен своими скандальными фильмами «Борат», «Бруно» и другими, в которых сам играл главные роли.