В Сибири для проверки боеготовности подняли 10 тыс. военнослужащих

В Сибири более 10 тыс. военнослужащих подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центральный военный округ.

Как отмечается, военнослужащие 41-й общевойсковой армии ЦВО отработали приведение в высшую степень боевой готовности: получение оружия и экипировки, снятие военной техники с кратковременного хранения, выход из парка боевых машин и марш в район формирования. Также была проверена организация взаимодействия между подразделениями.

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Тыве. В ее состав входят мотострелковые и артиллерийские соединения, войска ПВО, радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) и связи.