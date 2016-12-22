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В театре назвали дату и место прощания с актером Александром Исаковым
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В театре назвали дату и место прощания с актером Александром Исаковым
Общество, 12:11
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В театре назвали дату и место прощания с актером Александром Исаковым

Прощание с актером Александром Исаковым состоится в четверг, 26 июля, во втором зале крематория Митинского кладбища. Об этом написала на своей странице в Facebook актриса Театра киноактера Наталья Тищенко. По ее словам, отпевание и прощание с актером начнутся 11:30 мск.

О смерти Исакова стало известно 24 июля. Как сообщается на сайте театра, он скончался в возрасте 39 лет. По данным Национальной службы новостей, артист умер в больнице из-за осложнений после пневмонии.

Исаев состоял в труппе Государственного театра киноактера Никиты Михалкова с 2004 года и участвовал в таких постановках, как «Щелкунчик и Мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Кроме того, он сыграл роль пирата Джека Воробья в спектакле «Мороз&ко». Также Исаков снимался в телесериалах «Счастливы вместе», «Холостяки», «Час Волкова», «Безмолвный свидетель», «Атлантида».

Теги: актер , смерть актера , церемония прощания
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