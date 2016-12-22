В Химках произошел пожар в строящемся доме

В подмосковных Химках произошел пожар в строящемся жилом доме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Как сказал собеседник, возгорание ликвидировано.



«В 9:57 ликвидация открытого горения. Это строящееся здание, соответственно, жильцов там нет. Никто не пострадал. Там было возгорание строительного мусора на втором этаже», — пояснили в ведомстве.

Как сообщается на сайте подмосковного управления МЧС, о пожаре стало известно в 09:35 мск. Инцидент произошел на проспекте Мельникова. В ликвидации возгорания принимали участие три единицы техники и 11 человек.