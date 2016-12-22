Минобороны направит С-400 в части ПВО под Хабаровском

Соединение ПВО под Хабаровском усилят зенитно-ракетными комплексами С-400, заявили в пресс-службе Восточного военного округа. Об этом сообщает «РИА Новости».

На первом этапе будущие расчеты комплекса изучат принципы работы узлов и агрегатов, а затем выполнят стрельбы на полигоне в Астраханской области. По завершении стрельб С-400 железнодорожным эшелоном будут направлены в Хабаровский край, в части ПВО.

Количество дивизионов и часть, в которую они должны поступить, не сообщается.

ЗРК С-400 — новейший российский комплекс ПВО. Он принят на вооружение в 2007 году, с тех пор идут поставки комплекса в войска на смену предыдущему поколению — С-300. На конец 2017 года было развернуто 46 дивизионов комплекса в Московской, Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Новосибирской областях, Краснодарском, Приморском и Камчатском краях, в республиках Крым и Якутия. Заключены соглашения на продажу С-400 Китаю, Индии и Турции. Ведутся переговоры о поставке ЗРК Катару.