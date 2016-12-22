В Пакистане при взрыве около избирательного участка погибли 28 человек

В Пакистане в результате взрыва около избирательного участка на юго-западе города Кветта в провинции Белуджистан погибли 28 человек, 40 получили ранения. Об этом сообщил врач в местной больнице, передает Associated Press. Эту информацию подтвердил представитель государственного госпиталя Кветты, пишет Express Tribune.
По его словам, среди погибших пятеро полицейских и двое детей. Он отметил, что число жертв может возрасти, потому что многие раненые находятся в критическом состоянии.
Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство», сообщает Reuters. В ИГ заявили, что взрыв совершил террорист-смертник.
По данным телеканала Samaa, смертник приблизился к избирательному участку пешком и не использовал транспортных средств. Ему было около 25–27 лет, отмечает телеканал.
Взрыв в Кветте произошел во время выборов членов нижней палаты парламента Национального собрания.