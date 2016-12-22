В СК назвали сэкономленную на пожарной системе «Зимней вишни» сумму

Владелица сгоревшего в марте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Юлия Богданова сэкономила на системе пожаротушения около 7 млн руб. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил врио заместителя главы главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) Сергей Голкин.

По его словам, следствие уже установило, что фирма «Системный интегратор», обслуживавшая ТЦ, предлагала заключить несколько контрактов для приведения в порядок установленной еще до них в «Зимней вишне» противопожарной системы. ​«Но Богданова, как было установлено, решила сэкономить порядка 7 млн руб. В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена», — пояснил Голкин.

На данный момент Богданова — генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК владел ТРЦ) — находится под арестом. В деле еще ряд фигурантов, в том числе пожарный Сергей Генин и руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в конце марта. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых дети. Предварительной причиной пожара была названа неисправность электропроводки. Во время возгорания не сработали ни автоматическая система оповещения, ни пожаротушения. Ручная система была отключена охраной.