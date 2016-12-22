СМИ узнали о госпитализации певицы Деми Ловато из-за передозировки
Общество, 03:59
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СМИ узнали о госпитализации певицы Деми Ловато из-за передозировки
Американскую певицу и актрису Деми Ловато госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса, предположительно, после передозировки наркотиками, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Деми Ловато
По данным портала, у артистки диагностировали передозировку героином. При этом Ловато находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.
Позднее представитель певицы в разговоре с TMZ опроверг эту информацию, заявив, что Ловато не принимает героин.
Портал напомнил, что ранее Деми Ловато в течение многих лет боролась со злоупотреблением психоактивными веществами.