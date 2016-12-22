ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,15 62,35 EUR Нал. 74,58 73,03 USD Бирж. 63,33 +0,26 EUR Бирж. 73,98 +0,22 USD ЦБ. 62,92 -0,27 EUR ЦБ. 73,53 -0,60 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 8407,50 +658,10 IMOEX 2278,30 +0,75% RTSI 1143,81 +1,23% Brent 73,94 +0,33% DJIA 25241,94 +0,79% Nasdaq 7840,77 -0,01%
СМИ узнали о госпитализации певицы Деми Ловато из-за передозировки
Лента новостей
Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 03:51, РБК и «Шелл» Трамп назвал способ завершить торговую войну с Евросоюзом 03:47, Политика В Перу 20 человек пострадали в результате двух взрывов в клинике 03:28, Общество СКР рассказал о передвижениях смертника перед взрывом в метро Петербурга 03:12, Общество В СК не исключили возбуждения новых дел против полковника Захарченко 02:42, Общество Карстовый провал глубиной 50 метров образовался в Нижегородской области 02:04, Общество Конгресс США решил наказать Турцию из-за закупок С-400 01:44, Политика Технологический скачок: когда роботы отнимут рабочие места у людей 01:24, Партнерский материал Собянин назвал фестиваль на Никольской «незапланированным испытанием» 01:15, Общество Бастрыкин опроверг версию об отравлении императора Александра III 00:44, Общество Белоруссия не пустила в Россию санкционку на $21 млн 00:32, Бизнес Умер сыгравший в сериалах «Счастливы вместе» и «Час Волкова» актер 24 июл, 23:58, Общество Как клиенты «Шелл» сэкономили $139 млн за 4 года 24 июл, 23:44, РБК и «Шелл» Антитеррор в квитанцию: как собственников обяжут защищать свои дома 24 июл, 23:20, Бизнес Apple извинилась за проблему с новыми Macbook Pro 24 июл, 23:03, Технологии и медиа Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 24 июл, 22:47, РБК и IWC «Россети» посоветовали своим работникам не гулять по вечерам в Дагестане 24 июл, 22:40, Общество Два человека погибли при взрыве газового баллона в Петербурге 24 июл, 22:33, Общество Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов анонимайзер Hideme.ru 24 июл, 22:24, Технологии и медиа В Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве пятилетней девочки 24 июл, 22:19, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 24 июл, 22:10, Партнерский материал Аналитики объяснили резкий рост курсов доллара и евро почти на рубль 24 июл, 22:05, Финансы В США решили не приглашать Путина для выступления перед конгрессом 24 июл, 21:37, Политика Концеccия как бизнес: как решить проблемы ЖКХ и заработать на этом 24 июл, 21:24, РБК и Сбербанк Золотов рассказал об уборке мусора на берегу Финского залива с Собчаком 24 июл, 21:24, Общество СМИ анонсировали уход из ЦСКА лучшего бомбардира 24 июл, 21:23, Спорт Иванка Трамп решила закрыть собственный бренд одежды 24 июл, 21:20, Общество МВФ констатировал недооцененность рубля и переоцененность доллара 24 июл, 21:18, Экономика
СМИ узнали о госпитализации певицы Деми Ловато из-за передозировки
Общество, 03:59
0
СМИ узнали о госпитализации певицы Деми Ловато из-за передозировки

Американскую певицу и актрису Деми Ловато госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса, предположительно, после передозировки наркотиками, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Деми Ловато (Фото: Amy Harris / Invision / AP)

По данным портала, у артистки диагностировали передозировку героином. При этом Ловато находится в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.

Певец Принс умер от случайной передозировки фентанилом
Общество

Позднее представитель певицы в разговоре с TMZ опроверг эту информацию, заявив, что Ловато не принимает героин.

Портал напомнил, что ранее Деми Ловато в течение многих лет боролась со злоупотреблением психоактивными веществами.​

Теги: певица , передозировка , госпитализация , Лос-Анджелес , героин
Главное
Трамп назвал способ завершить торговую войну с Евросоюзом Политика
Материалы по теме
Глава ФСКН рассказал о героиновой эпидемии в США Политика
Рэп-звезда 90-х скончалась в США от передозировки наркотиков Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter