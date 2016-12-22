Карстовый провал глубиной 50 метров образовался в Нижегородской области
Общество, 02:04
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Карстовый провал глубиной 50 метров образовался в Нижегородской области
В Шатковском районе Нижегородской области образовалась карстовая воронка глубиной 50 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
В ведомстве уточнили, что провал диаметром 31,8 м образовался на фермерском поле в 2 км от деревни Неледино.
Сотрудники МЧС выставили оградительные знаки и проинформировали население о произошедшем. В МЧС отметили, что в результате инцидента пострадавших нет.
В июне 2010 года в столице Гватемалы трехэтажный дом провалился под землю. Здание рухнуло в карстовую воронку глубиной 60 м, которая возникла в результате наводнений, вызванных ураганом «Агата».