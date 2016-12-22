«Россети» посоветовали своим работникам не гулять по вечерам в Дагестане

Сотрудникам госкомпании «Россети», которые в рамках всероссийских учений электромонтеров отправились на Кавказ, чтобы заменить ветхие электрические провода и опоры, а также отремонтировать трансформаторные подстанции и установить приборы учета электроэнергии, раздали корпоративные памятки с рекомендациями по поведению в регионе. Снимок одного из таких буклетов на своей странице в Facebook разместил пользователь социальной сети Сергей Манышев. Подлинность этой брошюры телеканалу «Дождь» подтвердили в пресс-службе «Россетей». Сам Манышев в разговоре с каналом рассказал, что ему эту фотографию переслал знакомый.
Корпоративные рекомендации, согласно изображению, делятся на несколько разделов: «стиль одежды и внешний вид», «поведение», «перемещение на территории республики [Дагестан] в нерабочее время» и «необходимые меры предосторожности».
В первом, в частности, указывается, что мужчинам в свободное от работы время на Кавказе «не стоит носить шорты, а женщинам не рекомендуется надевать брюки и вызывающе короткие юбки». Также мужчинам в «Россетях» посоветовали не носить серьги и длинные волосы. «Они не вызовут проблем, но на вас будут недоброжелательно смотреть», — говорится в буклете.
Также отправившимся в Дагестан работникам в госкомпании рекомендовали «быть особенно вежливыми с людьми пожилого возраста» и обязательно спрашивать у местных разрешения их сфотографировать. Мужчинам в «Россетях» наказали не заигрывать с незнакомыми женщинами и помнить, что в пятницу исповедующие ислам дагестанцы совершают намаз.
«На Северном Кавказе нетерпимо относятся к употреблению ненормативной лексики и употреблению алкоголя. Женщинам категорически не рекомендуется курить в общественных местах. Помните, что, глядя на вас, местные жители формируют собственное представление о вас и о культуре вашей малой родины», — говорится в памятке.
Кроме того, не стоит сотрудникам госкомпании, по мнению представителей «Россетей», «передвигаться в темное время суток». «Надо учитывать, что жители Кавказа — особенно молодежь — довольно импульсивны, и стиль вождения автомобилей у них соответствующий (зачастую игнорируют знаки и светофоры)», — предупредили участников всероссийских учений. Это, как подчеркивается в брошюре, «следует помнить, чтобы не попасть в непредвиденную ситуацию».
«Мы не хотели никого обидеть: у них [дагестанцев] импульсивный стиль вождения, хотя это и не значит, что незаконный», — прокомментировал в беседе с «Дождем» содержащуюся в памятке информацию пресс-секретарь «Россетей» Дмитрий Бобков. У компании, как добавил собеседник канала, «нет желания умалять достоинств дагестанских водителей».
Учения электромонтеров «Россетей» стартовали в Дагестане 23 июля. Они продлятся до 20 августа. В республику в рамках этого мероприятия, как указывал ТАСС, прибыли более 2,2 тыс. сотрудников компании. «Россети» назвали подобные учения самыми масштабными в истории России. Премьер-министр Дагестана Артем Здунов, в свою очередь, отозвался о мероприятии компании как о «беспрецедентном случае на территории страны».