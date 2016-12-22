Золотов рассказал об уборке мусора на берегу Финского залива с Собчаком

Глава Росгвардии Виктор Золотов в интервью Ксении Собчак рассказал, что вместе с ее отцом принимал участие в уборке мусора на берегу Финского залива. Фрагмент интервью, подготовленного для фильма «Дело Собчака», размещен на YouTube.

По словам главы Росгвардии, когда Анатолий Собчак был мэром Санкт-Петербурга, Золотов служил его личным охранником. В том числе он сопровождал мэра во время поездок на дачу, расположенную на берегу Финского залива, куда, по словам Золотова, волнами выносило много мусора.

«Мы брали лопаты, носилки и вместе с Анатолием Александровичем ходили убирать береговую линию», — рассказал Золотов. Он отметил, что эти мероприятия не вызывали восторга у коллег и подчиненных Собчака. «У нас и так было времени мало для отдыха, а он нас еще по этим мероприятиям таскал, часа по три-четыре работали», — вспоминает Золотов.

«Матом его не крыли, но нудели, конечно», — отметил глава Росгвардии в ответ на вопрос о степени недовольства принимавших участие в такой уборке.

Ксения Собчак также спросила о том, как поступит нынешний глава Росгвардии, если получит приказ стрелять по людям, принимающим участие в протестах. «Я хочу сказать, что Владимир Владимирович [Путин] никогда не даст приказ стрелять по людям, — заявил Золотов. — Поэтому наша служба и создана, чтобы вот вычислять деструктивных людей, провокаторов, о которых вы говорите, и вытаскивать их из этих событий, чтобы они не подогревали людей».

«Приказ стрелять по толпе выполните?» — переспросила Собчак.

«Нет, конечно. А такого приказа и не может быть, я могу вам сказать, Владимир Владимирович никогда не отдаст такой приказ. Что значит стрелять по толпе? Стрелять по врагам — да, но мы же внутри одного государства находимся», — ответил Золотов.

Фильм «Дело Собчака», созданный Верой Кричевской и дочерью покойного политика Ксенией Собчак, является серией интервью с различными политиками и общественными деятелями. Среди них жена Анатолия Собчака Людмила Нарусова, нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов, Анатолий Чубайс, Дмитрий Медведев, Алексей Кудрин.

Анатолий Собчак — первый мэр Санкт-Петербурга. Он занимал этот пост с 1991 по 1996 год. В бытность Собчака мэром его заместителем и главой предвыборного штаба был нынешний президент России Владимир Путин.