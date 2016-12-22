Американские СМИ рассказали о преимуществах новых эсминцев «Лидер»

Новейшие эсминцы Военно-морского флота (ВМФ) России типа «Лидер» проекта 23560 станут «самыми серьезно вооруженными военными кораблями в мире». Об этом сообщает издание Military Watch.

Отмечается, что по своим характеристикам они будут «намного превосходить практически все существующие военные корабли». Издание указывает, что эсминцы оснастят новейшими ракетными комплексами, в том числе модифицированной версией зенитной установки С-500, С-350 и «Полимент-Редут», а также ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1». Такая защита российских эсминцев будет иметь «решающее значение» для противодействия угрозам на море. Также, по данным издания, на эсминцах будут размещены 200 вертикальных пусковых установок с системами «холодного пуска». В перспективе корабли могут быть вооружены крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Кинжал».

Проект эсминцев «Лидер» был представлен в феврале 2013 года, начало постройки запланировано на начало 2020 года. Длина корабля составит 200 м, ширина — 20 м. Максимальная скорость хода — 32 узла, экипаж — от 250 до 300 человек.