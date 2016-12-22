СМИ узнали об обысках ФСБ в петербургском Доме молодежи

Сотрудники ФСБ России пришли с обысками в Доме молодежи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают источники газеты «Фонтанка» и телеканала 78.ru.

В пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказались комментировать РБК информацию об обысках в петербургском Доме молодежи.

Обыски проводились в здании, подведомственном комитету по молодежной политике Петербурга, по адресу: 13-я Линия Васильевского острова, дом 22Б. По словам источников 78.ru, сотрудники ФСБ проводят в Доме молодежи оперативно-разыскные мероприятия. Собеседники «Фонтанки» отмечают, что силовики интересуются контрактами, заключенными с компанией «Танос», подрядчиком ГГУП «Минерал». В свою очередь, «Минерал» подведомственен комитету Санкт-Петербурга по природопользованию.

В 2016 году «Минерал» выиграл девять тендеров на сумму более 20 млн руб. от комитета по молодежной политике. С 2017 года «Танос» стала самостоятельно выигрывать тендеры от комитета. В деле фигурирует бывшая помощница экс-спикера Законодательного собрания Петербурга Вадима Тюльпанова Эльвира Реутская, которая в 2017 году возглавила Дом молодежи.

В мае ФСБ также проводила оперативные мероприятия в петербургском Доме молодежи. Тогда силовиков интересовал контракт на 13,5 млн руб. на изучение мнения почти 13 тыс. молодых людей в Петербурге. Отмечалось, что компания-подрядчик заказала аналогичное исследование у Высшей школы экономики за 750 тыс. руб.