В Коми депутат горсовета получил четыре года за поддельные справки

Интинский городской суд признал депутата городского совета Инты виновным в мошенничестве в особо крупном размере при получении компенсаций и других социальных выплат путем предоставления заведомо ложных сведений. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Коми.

Он был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в размере 500 тыс. руб.

Суд установил, что в 2009–2017 годах депутат представлял в региональные филиалы ФСС России и Пенсионного фонда справки, в которых содержались ложные сведения о его состоянии здоровья. На основании этих справок ему была присвоена инвалидность II группы с 60-процентной утратой общей трудоспособности, а также производились ежемесячные выплаты, оплачивались путевки в санатории и проезд на сумму более 5,8 млн руб.

Подсудимый свою вину не признал.