Госдума приняла законопроект об удлинении рекламных блоков на ТВ

Депутаты Госдумы во вторник, 24 июля, приняли во втором решающем чтении поправки в закон «О рекламе», позволяющие телеканалам отводить под рекламу 12 минут в час вместо нынешних девяти. Но в сутки общая продолжительность рекламы остается прежней — ​216 минут. Таким образом, в какие-то часы вещатель сможет показывать все 12 минут рекламы, в какие-то — значительно меньше.

Законопроект был внесен в Госдуму 6 июля единороссами Антоном Горелкиным и Мариной Мукабеновой. Позже к ним присоединились еще три депутата.

Изменение допустимой продолжительности рекламы в час позволит телеканалам увеличить предложение рекламодателям, и телереклама не будет дорожать ​так сильно, как в последние годы, отмечали топ-менеджеры рекламных групп. В этом году реклама должна была подорожать в среднем на 20%, предупреждал прошлой осенью учрежденный вещателями Национальный рекламный альянс.

В среднем у двадцати основных федеральных телеканалов в случае принятия законопроекта рекламный инвентарь увеличится на 8%, подсчитали аналитики рекламной группы Publicis Media Russia на основе измерений Mediascope. По их оценке, больше всего от нововведения может выиграть СТС: при простом увеличении продолжительности рекламных блоков на треть предложенный рекламодателям инвентарь вырастет примерно на 12%.

До сих пор в России был один из самых низких в мире лимитов рекламного времени на ТВ, увеличение блока рекламы до 12 минут соответствуют европейской практике, указывали телевещатели. От увеличения, по их мнению, выиграют и зрители: получив возможность больше зарабатывать, телеканалы в итоге предложат более качественный контент.