Бастрыкин уволил подчиненных за волокиту в деле об изнасиловании

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уволил сотрудников ведомства, которые допустили волокиту при возбуждении уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней в Москве. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По результатам проверки Бастрыкин уволил следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу главного следственного управления СК по городу Москве. Отмечается, что следователь не рассмотрел заявление родителей пострадавшей и не принял меры для задержания подозреваемых. Аналогичное кадровое решение принято в отношении руководителя Гагаринского межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Западному административному округу главного следственного управления СК по Москве, не обеспечившего должного контроля за исполнением подчиненным своих обязанностей. В отношении уволенных сотрудников СК продолжается проверка.

Также сообщается, что подозреваемый в совершении преступления арестован.

В июне арестовали подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки. 8 июня он напал с ножом на ребенка в подъезде дома, после чего скрылся.