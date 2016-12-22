В Удмуртии произошла авария на нефтепроводе

В Игринском районе Удмуртии произошла авария на нефтепроводе. Об этом сообщает управление МЧС по республике.

Прорыв произошел на Чутырском месторождении во время плановых работ по очистке нефтепровода. В ликвидации последствий аварии приняли участие 41 человек и 11 единиц техники. На данный момент прорыв локализован. Пострадавших и угрозы жизни и здоровью людей нет.

Чутырское месторождение нефти расположено на севере Игринского района Удмуртии, разрабатывается с 1966 года. Его оператором является ОАО «Удмуртнефть».

В апреле произошел прорыв магистрального нефтепровода «Транснефти» Куйбышев — Тихорецк на участке в Саратовской области. Ремонт занял около суток.

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