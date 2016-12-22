ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,22 62,40 EUR Нал. 73,96 73,06 USD Бирж. 62,71 -0,36 EUR Бирж. 73,43 -0,33 USD ЦБ. 62,92 -0,27 EUR ЦБ. 73,53 -0,60 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8250,00 +530,39 IMOEX 2280,21 +0,84% RTSI 1145,54 +1,38% Brent 73,39 -0,42% DJIA 25175,87 +0,53% Nasdaq 7916,10 +0,95%
В Удмуртии произошла авария на нефтепроводе
Лента новостей
Минобороны ответило на сообщения СМИ об изъятии автомобилей у граждан 16:38, Общество Россиянки завоевали полный комплект наград на ЧМ по фехтованию 16:37, Спорт Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 16:36, РБК и Сбербанк Трамп пригрозил пошлинами ведущим «несправедливую» торговлю с США странам 16:31, Политика Умер советник Путина и бывший член ЦК КПСС Вениамин Яковлев 16:31, Общество ФАС нашла картель снегоуборщиков после рекордных осадков в Москве 16:25, Общество Цена биткоина поднялась до $8,3 тыс. 16:22, Крипто Закон о страховании средств малого бизнеса в банках прошел третье чтение 16:15, Бизнес Актер Пашинин сравнил украинцев с «колонией папуасов» 16:07, Общество Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 16:05, РБК и Schneider Electric В Кремле не начали проработку новой встречи Путина и Трампа 16:04, Политика В Кремле рассказали подробности визита Путина в ЮАР 16:01, Политика ФИФА номинировала Станислава Черчесова на звание лучшего тренера года 16:00, Спорт Бастрыкин приказал дать жесткую оценку руководству ярославского СК 15:59, Общество Бастрыкин уволил подчиненных за волокиту в деле об изнасиловании 15:51, Общество Медведев утвердил новую финансовую политику ВЭБа 15:50, Экономика Неуместный спор: как Верховный суд ограничил право пересматривать сделки 15:34, Мнение Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 15:33, РБК и «Шелл» Новые кооператоры: как строители обходят реформу долевки 15:31, Строительство Израиль выпустил две ракеты Patriot по сирийскому истребителю «Сухого» 15:24, Политика В Греции объявили траур по погибшим в лесных пожарах 15:21, Общество В Брянской области после гибели заключенного задержали сотрудника ФСИН 15:16, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 15:13, Партнерский материал Голикова подтвердила планы по возобновлению индексации маткапитала 15:09, Общество Госдума сделала памятным день принятия Крыма, Тамани и Кубани 15:08, Общество В Удмуртии произошла авария на нефтепроводе 15:06, Общество Спутник умершей британки рассказал о попадании к ней флакона с «Новичком» 15:05, Общество Керлингист Крушельницкий признает вину в употреблении допинга 15:01, Спорт
В Удмуртии произошла авария на нефтепроводе
Общество, 15:06
0
В Удмуртии произошла авария на нефтепроводе

В Игринском районе Удмуртии произошла авария на нефтепроводе. Об этом сообщает управление МЧС по республике.

Прорыв произошел на Чутырском месторождении во время плановых работ по очистке нефтепровода. В ликвидации последствий аварии приняли участие 41 человек и 11 единиц техники. На данный момент прорыв локализован. Пострадавших и угрозы жизни и здоровью людей нет.

Чутырское месторождение нефти расположено на севере Игринского района Удмуртии, разрабатывается с 1966 года. Его оператором является ОАО «Удмуртнефть».

В апреле произошел прорыв магистрального нефтепровода «Транснефти» Куйбышев — Тихорецк на участке в Саратовской области. Ремонт занял около суток.

Теги: Удмуртия , авария , нефтепровод
Главное
Израиль выпустил две ракеты Patriot по сирийскому истребителю «Сухого» Политика
Главное
Израиль выпустил две ракеты Patriot по сирийскому истребителю «Сухого» Политика
Путин поручил правительству проработать вопрос постройки моста на Сахалин Общество
Умер советник Путина и бывший член ЦК КПСС Вениамин Яковлев Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter