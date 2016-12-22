«Ростех» продал китайцам свою долю в разработчике YotaPhone

«Ростех» продал свою долю в компании Yota Devices консорциуму во главе с китайской инвестиционной группой Trinity World Management (TWM), сумма сделки превысила 3 млрд руб., сообщается на сайте российской госкорпорации.

«Ростех получит за свой пакет в 25,1% денежные средства и ликвидные ценные бумаги на сумму более 3 млрд. руб.», — указано в сообщении. Представитель госкорпорации отметил, что продажа связана с тем, что «Ростех» поддержал разработчика на раннем этапе и завершил свою миссию в качестве инвестора.

По итогам сделки консорциум из TWM и China Baoli стал обладателем контрольного пакета акций Yota Devices.

О продаже доли «Ростеха» китайцам источники РБК сообщили в декабре 2017 года. При этом опцион на продажу пакета акций госкорпорация открыла в 2016 году. Тогда же 30% Yota Devices купили в China Baoli у фонда Telconet.

Директор компании Marsfield, управляющей активами Telconet, Екатерина Лапшина заявила РБК, что после того как разработчики сконцентрировались на китайском рынке, пакет в Yota Devices стал для «Ростеха» «портфельной инвестицией».

Собеседник РБК назвал правильным выход госкорпорации из участия в компании, поскольку смартфон YotaPhone 3 успешно продавался в Китае. Его официальная презентация прошла в российском посольстве в Пекине в августе 2017 года.