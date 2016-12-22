Дума отказалась от парламентского расследования пожара в «Зимней вишне»

Госдума не поддержала предложение провести парламентское расследование пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, включая 41 ребенка. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

С предложением провести расследование выступил депутат от КПРФ Юрий Синельщиков. Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») высказался против, отметив, что следственные органы уже ведут свою проверку и необходимости в параллельном расследовании нет. Он добавил, что к данному вопросу можно будет вернуться, если в Думе посчитают работу следствия неполноценной.

В ходе голосования за проведение расследование свои голоса отдали 95 парламентариев, при необходимом для принятия минимуме в 226 голосов.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже ТЦ, где были расположены игровая зона и кинотеатр. Жертвами происшествия стали 60 человек, 41 из них были несовершеннолетними, еще 80 человек пострадали.