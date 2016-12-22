В Биробиджане дети избили пятилетнего мальчика до состояния комы

В Биробиджане после предполагаемого избиения другими детьми впал в кому пятилетний мальчик. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета России (СК) по Еврейской автономной области (ЕАО).

В СК пояснили, что ребенок был обнаружен 23 июля с многочисленными повреждениями головы, он доставлен в областную больницу, где находится в состоянии комы в тяжелом состоянии.

Управление СК по ЕАО возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). По версии следствия, повреждения ребенку могли нанести другие дети.

К следствию подключены силы Росгвардии, кинологи МВД и волонтеры. ​

Как сообщает местный ресурс EAOmedia.ru, пятилетний мальчик поступил в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой (перелом височной, лобной кости, ушиб головного мозга), потерял много крови и уже был в коме на момент госпитализации. По данным агентства «Интерфакс», полученным от правоохранительных органов, подозреваемым в избиении является 10-летний мальчик из коррекционной школы и пятилетняя девочка. Портал «Город на Бире» со ссылкой на правоохранителей уточняет, что подозреваемый мальчик — из многодетной семьи, стоящей на учете органов опеки. Он обучался на дому и имел статус инвалида из-за неназванных отклонений.