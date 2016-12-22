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Торговые ряды загорелись в подмосковном Монино
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Торговые ряды загорелись в подмосковном Монино
Общество, 08:14
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Торговые ряды загорелись в подмосковном Монино

В Подмосковном городе Монино (Щелковский муниципальный район) утром во вторник загорелись торговые ряды, говорится в сообщении управления МЧС по региону.

Возгорание произошло на Железнодорожной улице, горит дом 31. В тушении участвуют 32 человека.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь возгорания достигла 600 кв м. О пострадавших не сообщается. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги: Пожар , Склад , Московская область , Монино
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