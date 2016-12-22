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Умерла актриса из сериалов «Она написала убийство» и «Чудеса науки»
Общество, 06:42
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Умерла актриса из сериалов «Она написала убийство» и «Чудеса науки»

В возрасте 89 лет скончалась американская актриса Элмари Вендел, известная по ролям в ряде популярных телевизионных сериалов, сообщает Variety.

Элмари Вендел (Фото: Moviestore / REX / Shutterstock)

Ее дочь Джей Си Вендел подтвердила факт смерти. При этом причина смерти актрисы не называется.

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Элмари Вендел прославилась благодаря роли миссис Мэйми Дубчек в сериале «Третья планета от Солнца», выходившем на экраны с 1996 по 2001 годы.

Помимо этого Вендел снялась в сериалах «Она написала убийство», «Чудеса науки», «Санта Барбара», «Джефферсоны» и «Сайнфелд».

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