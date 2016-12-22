Умерла актриса из сериалов «Она написала убийство» и «Чудеса науки»
Общество, 06:42
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Умерла актриса из сериалов «Она написала убийство» и «Чудеса науки»
В возрасте 89 лет скончалась американская актриса Элмари Вендел, известная по ролям в ряде популярных телевизионных сериалов, сообщает Variety.
Элмари Вендел
Ее дочь Джей Си Вендел подтвердила факт смерти. При этом причина смерти актрисы не называется.
Элмари Вендел прославилась благодаря роли миссис Мэйми Дубчек в сериале «Третья планета от Солнца», выходившем на экраны с 1996 по 2001 годы.
Помимо этого Вендел снялась в сериалах «Она написала убийство», «Чудеса науки», «Санта Барбара», «Джефферсоны» и «Сайнфелд».