Не менее 10 человек погибли в результате лесных пожаров в Греции

По меньшей мере 10 человек погибли и более 50 получили ранения в результате лесных пожаров в Аттике, сообщает газета Vima.
По данным Национального центра здравоохранения, пострадали 56 человек, все были госпитализированы в Афины. Из них шестеро находятся в критическом состоянии.
При этом власти пока подтверждают гибель троих местных жителей, сообщает Naftemporiki.
К ликвидации пожаров привлечены около 600 пожарных, однако сильный ветер не позволяет потушить горящие леса. Власти Греции уже обратились за помощью к Европейскому союзу.
По словам премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля. Он отметил, что в настоящее время имеются три больших фронта огня — возле города Каламос, близ Кинеты и рядом с поселением Неос Вутзас.
«Мы должны делать все возможное, так как есть граждане, находящиеся в опасности», — сказал он, добавив, что в первую очередь необходимо спасать человеческие жизни, а не имущество.