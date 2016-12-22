На самой мощной АЭС Бельгии произошла экстренная остановка реактора

На самой мощной бельгийской атомной электростанции Tihange из-за электромеханической поломки произошла экстренная остановка второго реактора, сообщает Le Vif со ссылкой на пресс-службу компании-оператора станции Engie-Electrabel.
Там сообщили, что авария не несет никаких угроз для жителей страны и окружающей среды. «Это касается неядерной части, поэтому нет необходимости беспокоиться», — отметили в компании.
В Engie-Electrabel уточнили, что неполадки произошли из-за проблем с подключением к высоковольтной сети. Пока в компании не могут назвать сроки перезапуска реактора мощностью в 1008 МВт.
Как сообщает газета, ситуация осложняется тем, что в сентябре прошлого года на другой бельгийской АЭС, Doel, был остановлен третий энергоблок, где до сих пор проводятся профилактические работы. В ходе этих работ были обнаружены трещины в бетонной конструкции реакторного блока. В Engie-Electrabel заверили, что в скором времени этот реактор будет перезапущен.
В начале июля газета Soir сообщила, что Engie-Electrabel обнаружила дефект в конструкции третьего ядерного реактора Tihange. По данным издания, оператор АЭС обнаружил «аномалии в арматуре армированного бетона, который использовался при строительстве здания».
В Бельгии находятся две атомные электростанции. Самая мощная АЭС — Tihange. Она расположена на берегу реки Маас. Вторая атомная электростанция — Doel, которая расположена в Восточной Фландрии. Tihange имеет три водо-водяных реактора общей электрической мощностью 2985 МВт. Они вырабатывают 52% производимой бельгийскими АЭС электроэнергии. Doel состоит из четырех реакторов, с суммарной вырабатываемой электрической мощностью в 2919 МВт.