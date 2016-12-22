У советника департамента Минкульта похитили 3 млн руб.

Из квартиры советника департамента экономики и финансов Министерства культуры России Татьяны Малининой неизвестные похитили 3 млн руб., рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Инцидент произошел в пятницу, 20 июля. «Женщина обратилась в полицию и рассказала, что двое неизвестных под видом работников организации по замене водосчетчиков проникли в квартиру на Ленинском проспекте, откуда совершили кражу денег», — рассказал источник в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК России (кража), полиция разыскивает злоумышленников, отметил источник.

Ранее источники РБК сообщили, что 9 июля из сейфа в одном из номеров отеля Marriott на Новом Арбате похитили 20 млн руб. и $35 тыс. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК (кража).

