В Екатеринбурге рухнула карусель с маленькими детьми

В Екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО), после поломки основания, рухнула карусель «Космос» с маленькими детьми. Одну из девочек зажало, но она не пострадала. Об этом сообщает городской портал E1.ru со ссылкой на очевидцев.

По словам Анастасия, сын которой также катался на этом аттракционе, ЧП произошло около 16.30 по местному времени (14.30 мск) 22 июля. На карусели катаются дети в возрасте от трех до 10 лет. В момент поломки на аттракционе катались три или четыре ребенка.

Никто не получил серьезных травм. Дети отделались испугом и легкими ушибами.

Директор парка Роман Шадрин сообщил порталу, что карусель сломалась из-за технической неисправности, которую не могли заметить — внутри лопнула труба. Он добавил, что все аттракционы проверяют ежедневно, свой ресурс они не выработали.

Шадрин сказал, что у родителей, чьи дети катались на аттракционе в момент падения, возьмут номера телефонов, чтобы связаться с ними 23 июля.

Следствие проводит проверку информации о падении карусели с детьми в парке в в Екатеринбурге. Об этом заявил «РИА Новости» представитель следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Он добавил, что, по имеющимся данным, По имеющимся данным, то, что ребенок не пострадал, телесных повреждений не зафиксировано.

В рамках проверки следователи выяснят, причинен ли ребенку вред, будет проверяться деятельность в части работы аттракциона.

Руководитель пресс-службы областного ГУМВД Валерий Горелых заявил «РИА Новости», что заявлений в полицию по факту инцидента не поступало. Однако ведется проверка по факту ЧП.

Областное ГУМВД поручило территориальному ОВД направить в парк следственно-оперативную группу.

Собеседник агентства добавил, что в самом парке, скорее всего, уже идет внутренняя служебная проверка. «В самом парке полицию уверяют, что якобы уже уладили недоразумение с родственниками чудом не пострадавшего малыша», — заключил Горелых.