ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,14 62,34 EUR Нал. 75,14 73,26 USD Бирж. 63,52 -0,15 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7644,50 +243,60 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
СМИ сообщили о задержании на Ибице 4 боксеров по делу об изнасиловании
Лента новостей
Помпео сравнил иранские власти с мафией 06:43, Политика В Екатеринбурге рухнула карусель с маленькими детьми 06:35, Общество СМИ сообщили о задержании на Ибице 4 боксеров по делу об изнасиловании 06:10, Общество Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 05:59, РБК и Ингосстрах СМИ узнали об обвинении сотрудника ЦНИИмаш в передаче данных стране НАТО 05:28, Политика МВД назвало информацию о заложниках «не соответствующей действительности» 05:22, Общество AFP заявило о недобравшейся до границы Сирии одной из групп «Белых касок» 05:01, Политика Daily Mail заплатит штраф за ложные допинговые обвинения футболиста 04:35, Общество СМИ сообщили об инциденте с заложниками на юге Москвы 04:28, Общество Россия поставила Армении оружие по кредитному договору на $200 млн 04:17, Политика СМИ узнали о планах Макрона преобразовать свой аппарат из-за советника 04:04, Политика СМИ узнали о неготовности Русского музея в Петербурге к переезду в срок 03:29, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 02:59, РБК и IWC В США создали группу по «устранению российских угроз в киберпространстве» 02:57, Политика Появилось видео плавания фигуры цыпленка-Трампа у побережья Сан-Франциско 02:38, Политика Глава эстонской разведки заявил о раскрытии «агентов влияния» России 02:13, Политика СК задержал лодочника после гибели детей под Астраханью 01:45, Общество Эксперты G20 назвали основные риски для мировой экономики 01:39, Экономика СМИ узнали о появлении у следствия фото подозреваемого по «делу Скрипаля» 01:29, Общество Истребитель перехватил легкомоторный самолет над резиденцией Трампа 01:12, Общество В Карелии при опрокидывании лодки погибли мужчина и женщина 00:50, Общество Посол США в России отказался уходить в отставку 00:39, Политика SANA сообщила об ударе ВВС Израиля по провинции Хама в Сирии 00:27, Политика В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человек 22 июл, 23:47, Общество Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии 22 июл, 23:25, Политика Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками 22 июл, 23:16, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 22 июл, 22:59, Партнерский материал Германия согласилась принять вывезенных из Сирии активистов «Белых касок» 22 июл, 22:09, Политика
СМИ сообщили о задержании на Ибице 4 боксеров по делу об изнасиловании
Общество, 06:10
0
СМИ сообщили о задержании на Ибице 4 боксеров по делу об изнасиловании
Британские боксеры — братья Пол Аптон и Сонни Аптон, а также Брэдли Смит задержаны по подозрению в групповом изнасиловании на Ибице. Об этом сообщает издание Daily Mail.

29-летняя потерпевшая туристка рассказала полиции, что во время знакомства в баре «Линкерс» на одном из курортов в Сан-Антонио мужчины дали ей две неизвестные таблетки. Затем они отвезли ее отвезли ее на пляж, а затем в свои апартаменты, где подвергли групповому изнасилованию.

Инцидент произошел рано утром в четверг 19 июля. Боксеры были задержаны в тот же день. Все они опровергают свою причастность к изнасилованию.

После слушания в суде братьев Аптон оставили под арестом, а Смита и четвертого злоумышленника выпустили под залог.

Хорошо осведомленный источник заявил Daily Mail, что утверждения пострадавшей туристки воспринимаются очень серьезно. По его словам, девушка познакомилась с боксерами, когда отдыхала с подругами в баре. Подруги оставили ее, сказав, что вернутся. Потом женщина плохо себя почувствовала, и новые знакомые предложили сопроводить ее обратно в отель. После один из них дал ей две таблетки, и они пошли на пляж, потом отправились апартаменты боксеров, где те силой удерживали ее насиловали.

Теги: Великобритания , изнасилование , Ибица , боксер , задержание
Главное
Кремль обяжет регионы отвечать на недовольство жителей в социальных сетях Политика
Материалы по теме
Еще одна женщина обвинила Люка Бессона в изнасиловании Общество
Uber заблокировал водителя после обвинения в попытке изнасилования Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter