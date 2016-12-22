ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,14 62,34 EUR Нал. 75,14 73,26 USD Бирж. 63,52 -0,15 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7601,80 +160,10 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
Daily Mail заплатит штраф за ложные допинговые обвинения футболиста
Лента новостей
AFP заявило о недобравшейся до границы Сирии одной из групп «Белых касок» 05:01, Политика Daily Mail заплатит штраф за ложные допинговые обвинения футболиста 04:35, Общество СМИ сообщили об инциденте с заложниками на юге Москвы 04:28, Общество Россия поставила Армении оружие по кредитному договору на $200 млн 04:17, Политика СМИ узнали о планах Макрона преобразовать свой аппарат из-за советника 04:04, Политика СМИ узнали о неготовности Русского музея в Петербурге к переезду в срок 03:29, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 02:59, РБК и IWC В США создали группу по «устранению российских угроз в киберпространстве» 02:57, Политика Появилось видео плавания фигуры цыпленка-Трампа у побережья Сан-Франциско 02:38, Политика Глава эстонской разведки заявил о раскрытии «агентов влияния» России 02:13, Политика СК задержал лодочника после гибели детей под Астраханью 01:45, Общество Эксперты G20 назвали основные риски для мировой экономики 01:39, Экономика Daily Mail сообщила о поиске по фото подозреваемого по «делу Скрипаля» 01:29, Общество Истребитель перехватил легкомоторный самолет над резиденцией Трампа 01:12, Общество В Карелии при опрокидывании лодки погибли мужчина и женщина 00:50, Общество Посол США в России отказался уходить в отставку 00:39, Политика SANA сообщила об ударе ВВС Израиля по провинции Хама в Сирии 00:27, Политика В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человек 22 июл, 23:47, Общество Reuters сообщил о возобновлении ударов России по позициям ИГ в Сирии 22 июл, 23:25, Политика Омбудсмен заявил об опросе всех заключенных в ИК-1 после видео с пытками 22 июл, 23:16, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 22 июл, 22:59, Партнерский материал Германия согласилась принять вывезенных из Сирии активистов «Белых касок» 22 июл, 22:09, Политика Омбудсмен заявил об отстранении сотрудников колонии после видео с пытками 22 июл, 22:00, Общество Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек 22 июл, 21:48, Политика Футболист «Реала» заявил о желании уйти из команды 22 июл, 21:26, Спорт Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка 22 июл, 21:20, Общество Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем 22 июл, 21:06, Политика FT узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума 22 июл, 21:02, Политика
Daily Mail заплатит штраф за ложные допинговые обвинения футболиста
Общество, 04:35
0
Daily Mail заплатит штраф за ложные допинговые обвинения футболиста

Британское издание Daily Mail заплатит бывшему защитнику бразильской сборной Роберто Карлосу за ущерб, нанесенный после обвинения в использовании допинга. Об этом говорится в сообщении на сайте газеты.

Роберто Карлос был ошибочно обвинен нашим изданием в использовании запрещенных препаратов для улучшения результатов, в том числе когда сборная Бразилии стала чемпионом мира 2002 года. «Мы согласны с тем, что наше утверждение (об употреблении футболистом допинга) не соответствует действительности. Приносим извинения за причиненный моральный ущерб. Мы готовы выплатить ему понесенные в связи с этим убытки», — говорится в сообщении издания.

В 2017 году Daily Mail ошибочно обвинила Карлоса в употреблении допинга на основании фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, который был показан 10 июня того же года. После этого Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировало расследование против спортсмена. в том числе когда сборная Бразилии стала чемпионом мира 2002 года.

Карлос выигрывал чемпионат мира со сборной Бразилии и был победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала».

Теги: допинг , Футбол
Главное
СМИ узнали о планах Макрона преобразовать свой аппарат из-за советника Политика
Материалы по теме
«Матч ТВ» и Российская футбольная премьер-лига заключили новый контракт Бизнес
Зеппельт анонсировал новый фильм ARD о допинге в бразильском футболе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter