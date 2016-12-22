В Карелии при опрокидывании лодки погибли мужчина и женщина

На озере Янисъярви в Сортавальском районе Карелии перевернулась моторная лодка с пятью пассажирами. В результате ЧП двое из них утонули — мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

СК начал доследственную проверку по факту смерти двух человек.

Следователи установили, что 21 июля трое мужчин и две женщины вышли в озеро Янисъярви ​на моторной лодке без спасательных жилетов. Находясь в водоеме, лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Трое добрались до берега, а один мужчина и одна женщина утонули. «Их поиски продолжаются», — уточнили в СК.

В ГУ МЧС по региону заявили ТАСС, что поиски пропавших приостановили до утра, поскольку в темное время суток это небезопасно. По словам собеседника агентства, пока людей не нашли, они числятся пропавшими без вести.

В их поисках задействованы шесть сотрудников карельской поисково-спасательной службы, Госинспекции по маломерным судам и полиции. Они работают на двух плавательных средствах в определенном квадрате, где могут находиться люди.

Согласно предварительным данным ТАСС, пропавшие были супругами. Выясняется причина ЧП, техническое состояние лодки и куда она направлялась.