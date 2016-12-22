В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 287 человек

В результате землетрясения в западной провинции Ирана Керманшах пострадали 287 человек. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB со ссылкой на экстренные службы и губернатора провинции.

Амбулаторную помощь получили восемь пострадавших, еще пятеро были госпитализированы. В районе землетрясения работают экстренные службы и медики.

Жителям провинции, дома которых были полностью уничтожены, предоставят временное жилье. Нуждающиеся во временном размещении получат палатки.

В данное время ведутся ремонтные работы. Электричество подключено почти ко всем поселениям.

По данным агентства IRNA, землетрясение магнитудой 5.9 по шкале Рихтера произошло в городе Тазехабад провинции Керманшах в 14:37 по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 8 км.

Было повреждено 54 жилых дома и отключено электроснабжение 15 деревень. Землетрясение ощущалось почти по всей территории провинции.

​Изначально сообщалось о 156 пострадавших. Ранее директор центра кризисного управления в провинции Керманшах заявил, что 20 человек получают медпомощь в больницах провинции.