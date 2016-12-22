ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,00 62,74 EUR Нал. 75,03 73,62 USD Бирж. 63,52 -0,15 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7526,50 +96,10 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек
Лента новостей
Омбудсмен заявил об отстранении сотрудников колонии после видео с пытками 22:00, Общество Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек 21:48, Политика Футболист «Реала» заявил о желании уйти из команды 21:26, Спорт Под Астраханью при переворачивании лодки погибли три ребенка 21:20, Общество Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем 21:06, Политика FT узнала о сомнениях в успехе российско-американского бизнес-форума 21:02, Политика Фарион напомнила хорватам об их украинских корнях 20:49, Политика Эксперты оценили число рабов в современной России 20:02, Общество WP назвала имя финансировавшего Бутину российского миллиардера 19:55, Политика В Армении опровергли пересмотр статуса российских пограничников в стране 19:22, Политика Синоптики пообещали возвращение «жаркого лета» в Москву через неделю 18:56, Общество Авария лишила Себастьяна Феттеля лидерства в чемпионате мира «Формулы-1» 18:34, Спорт Помпео заявил Лаврову о нарушениях Россией договоренностей по Сирии 18:26, Политика «Роскосмос» рассказал об аресте сотрудника ЦНИИмаша после обысков ФСБ 18:19, Общество ФСИН рассказала о пересмотре сроков для 100 тыс. заключенных 18:10, Общество СМИ назвали срок возможной выдачи Эквадором Ассанджа 17:48, Общество Смертник совершил самоподрыв в аэропорту Кабула после прибытия Дустума 17:10, Общество Трамп увидел вред для США в освещении СМИ встречи с Путиным 16:59, Политика Какой автомобиль выбрать для большой семьи 16:47, РБК и Volkswagen Teramont Рогозин заявил о начале работ по созданию новейшей ракеты «Союз-5» 16:36, Технологии и медиа Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен 16:09, Политика Reuters сообщил о встречах Бутиной с заместителями глав ФРС и Минфина США 16:04, Политика МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 15:59, Общество СМИ анонсировали переход футболиста «Пари Сен-Жермен» в «Локомотив» 15:48, Спорт Сирия и Южная Осетия установили дипломатические отношения 15:36, Политика В ДНР заявили о создании ВСУ нового снайперского подразделения в Донбассе 15:31, Политика В Актау убили бывшего участника казахстанской команды КВН 15:07, Общество Порошенко предсказал установку флага Украины во всех городах Донбасса 14:55, Политика
Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек
Политика, 21:48
0
Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 14 человек

При подрыве смертника в аэропорту Кабула при прибытии генерала, вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума погибли 14 человек, заявили в МВД Афганистана. Об этом сообщает телеканал ToloNews.

Ранения получили не менее 60 человек.

Ранее сообщалось, что вскоре после прибытия в аэропорт афганской столицы генерала и вице-президента Абдул-Рашида Дустума террорист-смертник совершил самоподрыв. Погибли люди, которые собрались, чтобы встретить политика, в основном его сторонники. Дустум прибыл в Афганистан после годичного пребывания в Турции. Он сел в бронированный автомобиль и направился под охраной вооруженного конвоя в свою резиденцию. Сообщается, что из его кортежа никто не пострадал.

Дуступ — узбек по происхождению, получил военное образование в СССР. Во время советской операции в Афганистане служил в лояльной Москве афганской армии и достиг поста командира 53-й дивизии, составленной в основном из его соплеменников. После падения просоветского режима в 1992 году возглавил населенный узбеками регион на севере страны (так называемый Дустумистан), вступил в союз со своими бывшими противниками-моджахедами против талибов, войдя в 1996 году в «Северный альянс». После ряда поражений покинул страну, а его регион был захвачен талибами. После разгрома талибов при поддержке коалиции во главе с США входил в правительство Афганистана, занимал пост главы Генштаба, однако из-за политических конфликтов вновь несколько раз был вынужден эмигрировать. В последний раз он покинул страну в 2017 году из-за ​подозрений в похищении и пытках своего политического оппонента, бывшего губернатора провинции Джаузджан Ахмада Эшчи. Теперь Дустум будет проходить в деле как свидетель, а обвинения в пытках и сексуальном насилии предъявлены его телохранителям.

 

Теги: Аэропорт , Кабул , Теракт
Главное
«Роскосмос» рассказал об аресте сотрудника ЦНИИмаша после обысков ФСБ Общество
Главное
«Роскосмос» рассказал об аресте сотрудника ЦНИИмаша после обысков ФСБ Общество
WP назвала имя финансировавшего Бутину российского миллиардера Политика
ФСИН рассказала о пересмотре сроков для 100 тыс. заключенных Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter