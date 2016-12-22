Фарион напомнила хорватам об их украинских корнях

Хорватский народ унаследовал свое название из украинского языка после проживания на территории современной Украины, заявила депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью украинскому «Пятому каналу».

По ее словам, предки хорватов, жившие до VI века на территории Западной Украины до своего переселения на Балканы, обязаны своим названием украинскому языку. «Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним «хорваты» — это же от нашего Хорива (один из легендарных основателей Киева. — РБК)!» — сказала Фарион.

В то же время она посетовала, что сейчас даже хорваты относятся к Украине с пренебрежением, так как на ЧМ-2018 за лозунг «Слава Украине» из сборной Хорватии удалили игрока.

Международная федерация футбола 9 июля оштрафовала игрока хорватской сборной Огнена Вукоевича за скандирование лозунга «Слава Украине», который был посвящен киевскому футбольному клубу «Динамо». Другому хорватскому футболисту, Домагою Виде, вынесли предупреждение.