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В МЧС рассказали о росте числа происшествий на воде во время ЧМ
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В МЧС рассказали о росте числа происшествий на воде во время ЧМ
ЧМ-2018, 14:30
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В МЧС рассказали о росте числа происшествий на воде во время ЧМ

В нынешнем купальном сезоне в Москве сотрудники МЧС спасают в два раза больше людей по сравнению с прошлогодним, потому что в столицу на чемпионат мира приехали иностранцы и россияне из других городов. Об этом рассказал государственный инспектор ГИМС МЧС по Москве Евгений Юрченко, передает «РИА Новости».

По словам Юрченко, этим летом каждый день сотрудники МЧС спасают по 8–9 человек. «Во время чемпионата мира по футболу в Москву приехало помимо иностранцев много российских граждан из других городов», — сказал он. Инспектор также отметил, что большинство инцидентов на воде происходило с людьми в состоянии алкогольного опьянения.

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В середине июня сообщалось, что в дни проведения чемпиона мира в Москве ограничивалось движение судов по участкам рек столицы, которые примыкают к месту проведения матчей на стадионах «Лужники» и «Спартак». Как пояснили в ФГБУ «Канал имени Москвы», речь шла о яхтах, прогулочных, банкетных, грузовых и других судах. Запрет не касался лишь тех, что обеспечивали транспортную безопасность, использовались для оказания экстренной медицинской помощи и были задействованы в обслуживании чемпионата мира.

ЧМ-2018 в России проходил с 14 июня по 15 июля. Матчи проводились в 11 российских городах. Кубок мира завоевала сборная Франция, которая победила хорватов в финальном матче чемпионата.

Теги: МЧС , происшествия Тюмень , чемпионат мира
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