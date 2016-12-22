Умер участвовавший в операции по задержанию Чикатило офицер милиции

В Ростовской области в возрасте 72 лет скончался генерал-майор милиции в отставке Виктор Бураков, который руководил операцией по задержанию серийного убийцы Андрея Чикатило. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как отмечается в сообщении, отставной милиционер скончался после продолжительной болезни.



Бураков в 1978 году окончил Волгоградскую высшую следственную школу милиции по специальности эксперта-криминалиста и стал служить в областном управлении внутренних дел. Он был включен в состав следственно-оперативной группы, которая занималась задержанием Чикатило. В 1985 году из-за убийств в лесополосах была начата одноименная операция. Специальную оперативную группы возглавлял Виктор Бураков.



В 1994 году Бураков занял должность заместителя начальника ГУВД Ростовской области, а через два года, «вернувшись из чеченской командировки», получил звание генерал-майора милиции. «Коллеги Виктора Васильевича всегда отмечали его высокий уровень профессионализма, ответственности и моральных качеств, а также уважали за самоотверженную и благородную службу в органах внутренних дел», — говорится в сообщении МВД. Руководство ведомства и его сотрудники выразили соболезнования родным и близким Буракова.



Андрей Чикатило с 1978 по 1990 год совершил более 65 убийств, 53 из которых доказаны. Он убивал в Ростовской области и других регионах СССР. Чикатило был арестован 20 ноября 1990 года и казнен 13 февраля 1994 года выстрелом в затылок.