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Премьер Бельгии призвал ЕС не навязывать свои ценности Турции и России
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Премьер Бельгии призвал ЕС не навязывать свои ценности Турции и России
Общество, 10:27
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Премьер Бельгии призвал ЕС не навязывать свои ценности Турции и России

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель призвал не навязывать европейскую демократическую систему и ценности России и Турции. Об этом он заявил в интервью изданию Paris Match.

«Мы [Европейский союз] беспрецедентная конструкция в истории. Мы не должны навязывать свои ценности и демократическую систему Москве и Стамбулу по принципу «скопировал — вставил». Я хочу вести диалог со всеми в настоящем и будущем», — сказал Мишель.

На вопрос, является ли Европа оплотом против «нападающих стран», бельгийский премьер отметил, что ЕС никто не осаждает. «Европа весьма привлекательна для мигрантов и стран, которые хотят войти в союз. Почему? Потому что у нас есть ценности: Монтескье, Вольтер, свобода, уважение к людям», — отметил он.

Однако Мишель полагает, что Европа должна быть более амбициозна в таких вопросах, как технологии, энергетика, безопасность и миграция «Свободное передвижение людей сейчас очевидно», — заметил он. Бельгийский премьер заявил, что миграционный вопрос должен быть решен по принципу ценности. «Международная ситуация такова, что Европейский союз должен реализовать себя и поверить в свое будущее», — заметил он.

Теги: Бельгия , Турция , демократия
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