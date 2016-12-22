На город Шанхай обрушился тайфун «Ампил»

В Китае на город Шанхай обрушился десятый в этом году тайфун «Ампил». Об этом сообщили в муниципальном метеорологическом центре, сообщает Xinhua.



Как отмечается в сообщении, стихия ударила по району Чунмин, который находится в устье реки Янцзы

Порывы ветра ближе к эпицентру тайфуна достигают 28 м/с. Экстренные службы Шанхая сообщили, что в связи с его приближением в прибрежных районах были эвакуированы и размещены в убежищах 190 тыс. человек. В соседних с городом провинциях Чжэцзян и Цзянсу были эвакуировали более 42,5 тыс. человек. Более 29 тыс. судов и 22,9 тыс. рыбацких лодок вернулись в порт Чжэцзян.



Как отмечает агентство, по прогнозам, порывы ветра могут достигать 86 км/ч, а когда тайфун будет проходить прибрежные воды, — 130 км/ч. В районах, по которым ударит «Ампил», экстренные службы начали работать в режиме повышенной готовности. В Шанхае был объявлен оранжевый режим опасности.