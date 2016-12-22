В Японии назвали имена талисманов Олимпиады и Параолимпиады 2020 года

В Японии талисманов летних Олимпийских и Параолимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году, назвали Мирайтова и Сомэйти. Об этом сообщается на сайте организационного комитета Олимпиады-2020.

Как отмечается в сообщении, имя талисмана Олимпийских игр Мирайтова (Miraitowa) состоит их двух слов, а именно Mirai — будущее, и Towa — вечность. В оргкомитете отметили, что такое имя символизирует будущее, в котором «сердца людей всего мира будут полны надежды».

​Мирайтова окрашен в такое же голубой цвет индиго, как и эмблема Олимпийский игр- 2020. В сообщении отмечается, что он также олицетворят традиционную японскую пословицу, которая призывает познавать старое, чтобы получить новые знания. Мирайтова уважает традиции и инновации. «У него развитое чувство справедливости, и он очень спортивный. Кроме того, талисман обладает способностью к мгновенному перемещению», — отмечается в сообщении.

Имя талисмана Параолимпийских игр Сомэйти (Someity) было вдохновлено популярном сортом королевской вишни. Кроме того, его название созвучно с английским выражением «очень сильный» (so mighty, — прим.РБК). «У Сомэйти есть тактильные датчики в виде лепесткой цветущей сакуры, и она обладает огромной умственной и физической силой», — говорится в сообщении организационного комитета. В оргкомитете отметили, что талисман олицетворяет параолимпийских спортсменов, которые «преодолели обстоятельства и все границы возможного».

«У Сомэйти есть тактильные сенсоры и сверхспособности. Она может отправлять и получать сообщения с помощью телепатии, используя антенны вишневого цвета, расположенные по обе стороны ее лица», — рассказали организаторы чемпионата. Кроме того, она умеет летать, используя свой плащ. Сомэйти олицетворяет параолимпийцев, у которых есть «сверхчеловеческая сила». «Она обладает силой духа и любит природу, умеет говорить с камнями и ветром, используя суперсилу, а также способна перемешать вещи взглядом», — говорится в сообщении.



Талисманы Олимпийских и Параолимпийских игр были выбраны по итогам голосования, которое проходило с декабря 2017 по февраль 2018 года. В нем приняли участие более 75% японских школьников из младших классов и японцев, которые живут за рубежом.