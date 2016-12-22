Житель Луганска обнаружил заложенную возле автомобиля бомбу

Житель Луганска обнаружил на улице возле своего автомобиля предмет, внешне похожий на взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
После поступившего в дежурную часть сообщения об обнаружении неизвестного предмета, на место выехали сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и сотрудники МЧС.
«В ходе осмотра места происшествия было обнаружено самодельное взрывное устройство. В целях безопасности взрывное устройство было обезврежено на месте, путем отключения часового механизма из схемы электроцепи», — говорится в сообщении.
Затем полицейские осмотрели прилегающую территорию, однако «вторичных взрывных устройств» и подозрительных объектов не обнаружили. По факту произошедшего проводится проверка.