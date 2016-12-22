Гендиректор Fiat Chrysler покинет пост из-за постоперационных осложнений

Генеральный директор автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне покинет свой пост из-за ухудшения состояния здоровья. Его место займет Майк Мэнли, отвечавший в компании за развитие марки Jeep. Об этом сообщается на сайте FCA.
В компании рассказали, что у Маркионне произошли осложнения после операции на плече. В связи с этим совет директоров концерна принял решение созвать экстренное совещание, на котором было принято это решение, так как Маркионне «не сможет вернуться к выполнению своих обязанностей».
Серджио Маркионне пришел в Fiat в 2003 году в качестве независимого консультанта. В 2014 году под его руководством произошло слияние с американским Chrysler, после чего концерн получил название Fiat Chrysler Automobiles. В него вошли такие автомобильные бренды, как Maserati, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia и Ram Trucks. В 2016 году Серджио Маркионне занял пост генерального директора Ferrari.