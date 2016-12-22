Рейс «Победы» из Милана задержали на восемь часов

Самолет «Победы» не смог вовремя вылететь в Москву из аэропорта в Бергамо (город под Миланом), рассказала РБК одна из пассажирок рейса. В авиакомпании сообщили, что заподозрили поломку. По данным онлайн-табло аэропорта, задержка вылета составит восемь часов.
По словам собеседницы РБК, самолет должен был вылететь в 16:15 по местному времени (17:15 мск). Она добавила, что пассажиры поднялись на борт лайнера, но спустя полтора часа им сообщили о поломке и высадили.
Женщина также сказала, что в аэропорту не было представителей «Победы», а пассажирам долго не сообщали о сроках вылета. Она также предоставила РБК видео, на котором пассажиры стучат по стенам и колоннам в зале аэропорта Бергамо.
В «Победе» добавили, что представитель авиакомпании работает на месте с пассажирами рейса, а все услуги оказываются согласно федеральным авиационным правилам. Представитель авиакомпании не уточнил, какая именно поломка могла произойти в самолете.
По данным онлайн-табло миланского аэропорта Бергамо, рейс DP 806 должен был вылететь в 17:15 мск, однако вылет перенесен на 00:05 по местному времени (01:05 мск).