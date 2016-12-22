Издание Daily Mail рассказало о преимуществах самолетов Путина и Трампа

Журналисты британского издания Daily Mail сравнили самолеты президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, на которых лидеры стран посетили саммит в Хельсинки 16 июля.

Издание отмечает, что Ил-96-300 президента России стоит в два раза меньше Boeing-747 Air Force One Трампа — $500 млн против $1 млрд. Максимальная скорость российского самолета составляет 900 км/ч, американского — 1013 км/ч.

При этом большая часть интерьера в воздушном судне Путина отделана золотом, в том числе туалет и раковина в ванной. Кроме того, у Ил-96-300 есть спортзал и специальный конференц-центр, где президент может проводить совещания.

На самолете Трампа есть офис, медпункт, звуконепроницаемый зал для совещаний, обеденная и кухня. Также самолет президента США может подавлять действие радаров. В то же время Ил-96-300 Путина способен дезориентировать радары и противовоздушные системы.